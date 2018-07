Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Craiovei, Mihail Genoiu, a transmis prin intermediul paginii oficiale de FacebooK, ca in urma intalnirii, s-a stabilit sa se inițieze discuțiile pentru semnarea unui protocol de colaborare intre cele doua orașe și se vor cauta axe de finanțare europene

- Autoritatile locale cauta solutii pentru plata integrala a salariilor la Primaria Motru. Functionarii au primit doar jumatate din lefuri, din cauza ca bugetul pentru salarii a fost mult diminuat. Edilii au avut de platit datorii si au ramas fara sumele ...

- Ce fel de antrenor cauta echipa de handbal feminin CSM București: ”Vrem un dictator care sa domine vestiarul”. Directorul general al CSM Bucuresti, Gabriela Szabo, a declarat, marti, ca exista deja “o decizie creionata” in privinta noului tehnician, dar nu a dorit sa il nominalizeze. ”Deja avem o decizie…

- Noul ministru de Interne din Italia anunța masuri drastice impotriva imigranților din peninsula. “Este timpul sa va faceți bagajele”, a transmis Matteo Salvini in ziua in care a participat la ceremoniile organizate cu ocazia Zilei Republicii, scrie Daily Mail. Ministrul de Interne din guvernul condus…

- Gabriela Aiban era pasionata de camioane si a ales meseria de sofer de TIR, scrie observator.tv. Joi a fost gasita moarta in parcarea unei benzinarii din Imperia, la granita Italiei cu Franta, pe Coasta de Azur. Parca dormea, cu capul pe volan. Facuse infarct. Citeste si O soferita de TIR…

- Doua persoane au fost ucise si mai multe altele ranite in deraierea unui tren produsa in noaptea de miercuri spre joi in nordul Italiei, nu departe de Torino, au anuntat mass-media italiene. Trenul a deraiat dupa ce a lovit un camion de mare tonaj oprit la un pasaj cu putin inainte…

- In perioada 9-14 mai, comisarul european pentru politica regionala Corina Crețu efectueaza o vizita oficiala in Italia, la Roma și Florența, pentru a discuta modul in care investițiile cu finanțare europeana din prezent creeaza premizele unei politici de coeziune puternice in viitor. In prima parte…

- Un barbat din Craiova și-a ucis concubina dupa ce ar fi lovit-o cu un ciocan in cap. Dupa ce a comis gestul nemilos, batranul de 77 de ani s-a aruncat in gol, pe casa scarii. UPDATE 12:37: Polițiștii doljeni au solicitat ajutorul Direcției Generale pentru Asistența Sociala și Protecția Copilului Dolj…