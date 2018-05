Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, vrea ca pe locurile de parcare dintre blocurile din municipiu sa fie doar mașini inmatriculate in Timiș, nu și mașini cu numere din alte județe ale țarii. Edilul vrea sa-și puna in practica ideea uimitoare propunand in acest sens o hotarare de Consiliu Local. Șoferii…

- Primarul a ținut, la inceputul intervenției sale, sa precizeze ca nu are nimic impotriva celor care vin din alte județe sa lucreze in Timișoara, insa a primit foarte multe sesizari de la persoane care și-au facut buletin de Timișoara și platesc aici impozit pe mașina și care au semnalat ca…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, se arata nemulțumit de numarul mare de migranți care au tranzitat Timișoara in anul precedent. Edilul-șef a facut publica, ieri, in cadrul unei conferințe de presa, o statistica a Poliției Locale, conform careia, in 2017, in Timișoara au fost prinși aproape 300 de…

- Șoferii din Timișoara care se incumeta sa iasa cu mașinile zilele acestea prin oraș sunt nevoiți sa faca slalom printre craterele formate in carosabil mai ceva ca pe pista de karting. Multe strazi din oraș, unele asfaltate chiar anul trecut, s-au umplut de cratere, chiar daca iarna aceasta nu a fost…

- 2.000.000 de euro – atat are de gand sa plateasca administratia Robu pentru realizarea unei fantani cantatoare in capitala Banatului. Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, si-a reiterat recent angajamentul de a face fantana, care, spune el, va atrage o multime de turisti in orasul nostru. Ideea nu este…

- Primarul liberal al municipiului Timisoara, Nicolae Robu, a prezentat, vineri seara, pe pagina sa de Facebook, noua sa compozitie muzicala pe versurile lui Alexandru Vlahuta si a tinut sa arate ca zilnic este atras în &"diverse batalii&", dar

- Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu (PNL) a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca initial a avansat ideea mutarii liniilor de cale ferata care traverseaza orasul, in subteran, pentru aceasta fiind realizat un studiu de fezabilitate in urma cu doi ani, insa, intre timp, acest proiect…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a anunțat astazi prima locație in care se va face o parcare supraetajata in Timișoara. Edilul a povestit astazi, in cadrul conferinței de presa de la sediul PNL Timiș, ca a fost in inspecție pe Calea Martirilor. Robu spune ca zona arata jalnic și ca aici, in cursul…