- Alpinistul timișorean Horia Colibașanu este din ce in ce mai aproape de „acoperișul lumii”. Sportivul din urbea de pe Bega a plecat impreuna cu colegul sau Peter Hamor sa deschida o noua ruta de urcare pe Everest, varful de 8.848 de metri din Himalaya.

- Radu Craciun(foto), președintele directoratului BCR Pensii, a preluat și funcția de președinte al Asociației pentru Pensii Administrate Privat din Romania(APAPR), inlocuindu-l, inainte de termen, pe Iulius Postolache, șeful Allianz Țiriac Pensii, care nu mai ramane nici macar membru in Consiliul Director…

- Saptamana aceasta, a depus la Bursa din Hong Kong documentele pentru lansarea unei oferte publice initiale prin care spera sa atraga 10 miliarde de dolari. Daca va reusi, capitalizarea va urca pana la 100 de miliarde de dolari, iar listarea ar putea deveni cea mai mare a unei companii de tehnologie…

- Concert grandios in Chisinau de Ziua Victoriei si Ziua Europei. Partidul Democrat din Moldova a pregatit pentru data de 9 mai o serie de activitati care se vor desfasura in inima Capitalei.Evenimentul va incepe dis-de-dimineata in scuarul Catedralei.

- Se spune ca exista un Dumnezeu al bețivilor care ii ajuta sa nu dea cu capul in gard. Un Dumnezeu al influenților inca nu exista. Huawei o platește pe Gal Gadot sa-i promoveze telefoanele. Banii n-au putut cumpara insa și dragostea pentru iPhone. Ce explicație a oferit aceasta. E o lista lunga, și in…

- Incurcata poveste a parcarii din spatele magazinului Bega, unde Primaria Timișoara dorea sa construiasca prima parcare supraetajata din municipiu, este blocata de un proces la Inalta Curte de Casație și Justiție. Intre timp, primaria cauta alte soluții impreuna cu Universitatea de Vest, una dintre ele…

- Carmen de la Salciua și Culița Sterp i-au dat o replica de toate zilele unui barbat care i-a insultat in comentariile unei poze. Prietenii virtuali s-au amuzat teribil, iar carcotașul nu a mai avut nimic de zis!

- Potoliti-va, doamnelor si domnilor politicieni romani! Nu credeti ca ne-am facut destul de rasul lumii? Costurile pot sa fie dramatice si incep sa se simta si vor putea sa doara tare de tot pe termen lung.