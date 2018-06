Stiri pe aceeasi tema

- Primarul a postat pe Facebook un filmuleț din centrul orașului, pentru a le arata utilizatorilor de Facebook ce se intampla intr-o seara de miercuri, in jurul orei 23. Mai departe, Robu prezinta realitatea Timișoarei, așa cum o vede el, cu el ca „Primar”. „1. Cu mine ca Primar,…

- Ionuț Nasleu, consilierul personal al primarului Timișoarei, Nicolae Robu, nu este singurul om din administrația municipiului care are o legatura cu interlopul Lucian Boncu. Va reamintim, faptul ca PRESSALERT.ro a publicat mai multe imagini postate pe Facebook, in care Nasleu aparea alaturi de mai mulți…

- Nicolae Robu incearca sa dreaga busuiocul, dupa atacul virulent asupra membrilor USR pe care i-a intalnit, duminica, in timp ce strangeau semnaturi pentru campania “Fara penali in funcții publice” in centrul Timișoarei. Astfel, a provocat un val de critici asupra lui, primarul Timișoarei victimizandu-se…

- Nicolae Robu a lansat, in aceasta seara, un nou sondaj pe pagina sa de Facebook, cu numarul 19 pe anul 2018. De data aceasta, primarul Timișoarei ii intreaba pe internauți ce parere au despre faptul ca și-a propus sa construiasca șase noi pasaje in urmatorii ani. „Dupa cum cunoașteți, am construit in…

- Administratorul public al Timișoarei calca pe urmele șefului sau, primarului Nicolae Robu, care anunța tot felul de informații de interes pentru timișoreni pe rețeaua de socializare, unde a recunoscut ca blocheaza timișorenii ca sa se distreze. Cei doi uita ca au o intreaga Direcție de comunicare…

- Nicolae Robu s-a ținut de cuvant, iar aseara, pe pagina sa de Facebook, a lansat un sondaj cu privire la faptul ca intenționeaza sa propuna ca locurile de parcare amenajate intre blocuri sa fie date gratuit doar celor cu domiciliul stabil sau flotant in Timișoara. Persoanele din alte județe ar urma…

- La fel ca in fiecare an, politicienii din Timișoara și Timiș s-au intrecut in urari de sarbatori. Preferata de aceștia a fost rețeaua sociala Facebook, acolo unde oamenii politici s-au intrecut la postat fotografii și imagini cu mesaje tradiționale. Pana amiaza primei zile de Paști, primarul Timișoarei,…

- Semafoarele din capitala Banatului si pagina primarului Nicolae Robu. Sunt principalele tinte ale unor atacuri cibernetice fara precedent in Romania – asta putem deduce din explicatiile publice oferite recent de edilul-sef Nicolae Robu. Acum aproape o saptamana, cand 80% din semafoarele din Timisoara…