- Arthur Gregg Sulzberger, directorul publicatiei The New York Times l-a îndemnat pe presedintele SUA, Donald Trump, sa înceteze cu "retorica profund tulburatoare anti-presa", sustinând ca ar putea "conduce la actiuni

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, va ramane in continuare cu Mercedes-ul cumparat de Retim, pentru care societatea de salubritate platește in continuare toate cheltuilile, inclusiv cele de intreținere sau carburantul consumat. Ieri, in cadrul unei conferințe de presa, Radu Urzica, președintele CA al…

- Nicolae Robu susține ca lucrarile de largire la patru benzi a Caii Martirilor sunt aproape de final. Primarul Timișoarei a explicat, astazi, in cadrul unei conferințe de presa, ca fost așternut asfaltul pe cea mai mare parte a suprafeței carosabile și mai este de lucru la trotuare, pistele de biciclete…

- Primarul Timișoarei, liberalul Nicolae Robu, vrea ca parlamentarii PNL sa voteze noul cod administrativ, propus de PSD. Astfel, intr-o postare pe Facebook, Robu face un apel la unitate, amintind ca “traim vremuri tulburi”. “Apel catre liberali! Stimați colegi, traim vremuri tulburi, sunt convins ca…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a declarat vineri ca nu a luat in calcul o retragere din functia politica de presedinte al organizatiei PNL Timis, intrucat se considera nevinovat in dosarul de la DNA privind anveloparea blocurilor, cu toate ca aceasta pozitie nu i-a adus decat "bataie de cap si inversunare"…

- Nicolae Robu este foc și para pe membri USR cu care s-a intalnit, astazi, in centrul Timișoarei, in timp ce strangeau semnaturi pentru campania „Fara penali in funcții publice”. Primarul Timișoarei a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, acuzandu-i pe cei din partid ca ar incalca legile și normele…

- Nu puțini au fost internauții foc și para pe Nicolae Robu, care a lansat, la sfarșitul saptamanii trecute, doua sondaje cu privire la persoanele din alte județe care locuiesc in Timișoara și nu contribuie cu nimic la bugetul local. Primarul Timișoarei a declarat, astazi, in cadrul unei conferințe de…

- Nicolae Robu a venit, astazi, cu o noua idee traznita. Primarul Timișoarei a anunțat ca vrea sa le interzica persoanelor cu mașini inmatriculate in alte județe sa le lase in parcarile amenajate intre blocuri. Ideea i-a venit dupa ce mai mulți cetațeni i-au sesizat ca sunt parcate multe autoturisme intre…