Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Robu s-a ferit sa vorbeasca „punctual” despre inregistrarea audio in care directorul Piete SA, Ioan Nasleu, il injura pe Dragos Bota, redactorul-sef PRESSALERT. Edilul-sef al Timisoarei s-a pronuntat insa, pe „principii”, in favoarea jurnalistului in acest caz, desi a tinut sa sublinieze ca…

- Ioan Nasleu, directorul de la Piețe SA și prietenul primarului Nicolae Robu, s-a dezis, din nou, de prietenii sai din lumea interlopa, aseara, intr-un interviu la Televiziunea Europa Nova. Devenit celebru pentru chefurile cu liderul interlop Lucian Boncu și alții din gruparea sa, Nasleu a incercat sa…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a dispus, printr-o nota interna, ca niciun timișorean care are temperatura mai mare de 37.7 grade Celsius sa nu mai poata intra in instituția pe care o conduce. Asta pentru ca temperatura ridicata poate fi un semn al infecției cu coronavirus. Pentru implementarea…

- Nicolae Robu a devenit agitat la conferinta online de astazi la citirea unei intrebari legate de sustinerea lui Ioan Nasleu, in conditiile in care directorul de la Piete SA e un apropiat al interlopilor care planuiau asasinarea lui Dragos Bota, editorul-sef al PRESSALERT.ro. Primarul Timișoarei a mers…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, l-a atacat pe jurnalistul Dragoș Boța și l-a aparat pe Ioan Nasleu, fostul sau consilier personal și actual șef al Piețe SA, aflat in anturajul lui Lucian Boncu, intr-un interviu acordat, aseara, lui Lucian Mindruța. Edilul-șef a comentat complotul pentru impușcarea…

- Plecand de la o simpla investigație jurnalistica, un ziarist din Timișoara a ajuns ținta unei grupari de interlopi , acuzați de trafic de droguri. Cel vizat era Dragoș Boța, editorul-șef de la pressalert.ro. Pe parcursul anchetelor publicate de jurnalist , intre anii 2018 și 2019, au ieșit la iveala…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a hotarat la ce sume se vor ridica amenzile pentru cetațenii care nu vor respecta decizia Comitetului Local pentru Situații de Urgența care prevede ca de astazi este obligatorie purtarea maștii și a manușilor in magazine și in mijloacele de transport in comun. Asta…

- Nu e la prima idee neconvenționala, insa spune ca vrea binele tuturor. Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a cerut marcarea cu ștampile a celor care sunt in izolare la domiciliu pentru ca aceștia sa fie mai ușor de recunoscut de autoritați. Ideea edilului a starnit insa controverse in spațiul public,…