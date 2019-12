Stiri pe aceeasi tema

- Haos creat intr-unul dintre cele mai mari sensuri giratorii din Timișoara. Din pricina faptului ca semafoarele nu funcționeaza, nu mai puțin de trei accidente au avut loc in zona cunoscuta drept „Punctele Cardinale”. Intr-unul din ele, dupa cum se poate oberva și pe fotografiile care ne-au fost trimise…

- Nicolae Robu este optimist in ceea ce privește sprijinul pe care-l va primi Timișoara din partea noului Guvern Orban pentru marile proiecte. Astfel, edilul-șef a anunțat ca i-a solicitat lui Ludovic Orban in mod oficial, ieri, sa dea drumul rapid la cateva dintre cele mai importante obiective. Mai ales…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, o lauda de Viorica Dancila, dupa ce aceasta a anunțat ca sala polivalenta de 16.000 de locuri va fi construita la Timișoara și nu la Giroc, așa cum dorea PSD Timiș.“Evident ca sunt extrem de bucuros ca s-a decis ca Sala Polivalenta de 16.000 de locuri sa…

- Nicolae Robu a ținut sa laude lucrarile realizate, in ultima perioada, la infrastructura rutiera din Timișoara de catre municipalitate. Astfel, edilul-șef susține ca pe unele strazi se circula ca pe autostrada. „Unii spun ca e greșit ca noi am facut toate amenajarile pe care le-am facut in zona Punctelor…

- Nicolae Robu a atacat din nou Inspectoratul de Stat in Construcții, astazi, in cadrul conferinței de presa de la sediul PNL Timiș. De data aceasta, edilul-șef susține ca reprezentanții instituției ar incerca sa boicoteze finalizarea cu succes a proiectelor europene privind reabilitarea mai multor blocuri…

- O tanara din Timișoara a decis sa se puna in pielea persoanelor cu dizabilitați, o saptamana, și sa se deplaseze prin oraș in scaun cu rotile. Ana Munteanu, actrița la Teatrul Național din Timișoara, a vrut sa le arate celor din primarie ca orașul este inchis persoanelor cu dizabilitați. Nu te poți…

- Nicolae Robu i-a atacat in termeni duri pe șoferii care-și parcheaza mașinile scumpe pe unde apuca prin Timișoara. Astfel, primarul Timișoarei susține ca acești indivizi nu ar avea multa minte daca recurg la aceste gesturi. „Inca ne confruntam cu așa numiții bizoni in oraș. Primesc poze cu mașini din…

- In jurul orei 17, semafoarele din aproape toate marile intersectii din Timisoara erau „moarte”. Mesajele aparute pe grupul de specialitate Info Trafic de pe Facebook, anunta ca se circula cu dificultate, fiind enumerate toate intersectiile nesemaforizate. Probleme majore in traficul rutier in Timisoara.…