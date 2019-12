Stiri pe aceeasi tema

- Sotia primarului Robu din Timisoara s-a folosit de privilegiile edilului din Timisoara si a mers la Iulius Mall cu mașina de serviciu a soțului. Mercedes-ul de serviciu al lui Nicolae Robu de 70.000 euro, care a fost cumparat de Retim, societatea de salubritate platind și toate cheltuielile…

- Florica Robu, soția primarului Timișoara, s-a dus, in aceasta dupa amiaza, sa faca cumparaturi de Moș Nicolae, la Iulius Mall, cu mașina de serviciu a soțului. Mercedes-ul de serviciu al lui Nicolae Robu de 70.000 euro, care a fost cumparat de Retim, societatea de salubritate platind și toate cheltuielile…

- Untanar teribilist a lovit șase mașini, luni seara, in centrulorașului Vaslui. Șoferul conducea un autoturism cu volan pe dreaptași se intrecea cu alta mașina.Teribilistul care a provocat accidentul soldat cu pagube de proporții conducea un Volkswagen Passat cu volan pe partea dreapta, relateaza vremeanoua.ro.…

- Nicolae Robu a renunțat pentru cateva momente la mașina de serviciu, un Mercedes E-Class, in acest sfarșit de saptamana, pentru a se plimba cu tramvaiul. Primarul Timișoarei a explicat, astazi, in cadrul unei conferințe de presa, ca a ales sa calatoreasca, duminica, cu tramvaiul 2 și susține ca a așteptat…

- Primarul Timișoarei a interzis ca pe spațiul public sa mai fie incinse gratarele, dar și sa fie difuzate manele, arata o nota interna publicata de Opinia Timișoarei. Edilul a luat aceasta decizie dupa ce, pe rețelele de socializare, au aparut filmulețe in care pot fi auzite manele și dedicații, facute…

- Mașina de serviciu a primarului Nicolae Robu, pe care o folosește via Retim, a fost implicata in aceasta seara intr-un accident rutier, pe strada Arieș din Timișoara. Vasile Paraschiv, șoferul edilului-șef, care se afla singur in mașina, conducea dinspre Michelangelo spre Spitalul Județean și, cand…

- Nicolae Robu a avut o prima reacție, astazi, in urma accidentului rutier petrecut la pasajul Jiul in noaptea de 1 octombrie, cand o femeie aflata pe trecerea de pietoni a murit dupa ce a fost lovita de o mașina. Asta in condițiile in care mai mulți internauți s-au plans pe Facebook ca trecerea de pietoni…