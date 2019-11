Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Robu este nemulțumit de faptul ca pe strazile Timișoarei pot fi vazute in continuare chioșcuri și rulote fast-food. Edilul-șef susține ca nu este cazul ca orașul sa fie impanzit de astfel de construcții, pentru ca Timișoara nu ar fi in situația New York-ului in ceea ce privește aglomerația.…

- Nicolae Robu a atacat din nou Inspectoratul de Stat in Construcții, astazi, in cadrul conferinței de presa de la sediul PNL Timiș. De data aceasta, edilul-șef susține ca reprezentanții instituției ar incerca sa boicoteze finalizarea cu succes a proiectelor europene privind reabilitarea mai multor blocuri…

- Campania electorala pentru alegerile prezidentiale a inceput oficial pe 12 Octombrie, iar presedintele Iohannis a dat un mesaj prin care si a fixat obiectul pentru acest scrutin: O Romanie fara PSD., informeaza romaniatv.net. Seful statului a inceput un tur de forta in tara alaturi de reprezentantii…

- Klaus Iohannis, insotit de liderul PNL, Ludovic Orban, primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu, si alti lideri liberali s-a odihnit pe o terasa in centrul orasului Timisoara, inaintea Adunarii Regionale a PNL care are loc in acest municipiu.Klaus Iohannis a fost intampinat, duminica,…

- Presedntele Klaus Iohannis, insotit de liderul PNL, Ludovic Orban, primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu, si alti lideri liberali s-a odihnit pe o terasa in centrul orasului Timisoara, inaintea Adunarii Regionale a PNL care are loc in acest municipiu.

- Presedntele Klaus Iohannis, insotit de liderul PNL, Ludovic Orban, primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu, si alti lideri liberali s-a odihnit pe o terasa in centrul orasului Timisoara, inaintea Adunarii Regionale a PNL care are loc in acest municipiu, potrivit News.ro.Vezi si: SURSE…

- Nicolae Robu i-a atacat in termeni duri pe șoferii care-și parcheaza mașinile scumpe pe unde apuca prin Timișoara. Astfel, primarul Timișoarei susține ca acești indivizi nu ar avea multa minte daca recurg la aceste gesturi. „Inca ne confruntam cu așa numiții bizoni in oraș. Primesc poze cu mașini din…

- Primarul Timișoarei spune ca este revoltator ca exista ambrozie in Timișoara și ca anul acesta s-a incercat mai mult ca oricand sa se intervina preventiv, insa nu s-a facut fața. Scuze exista mereu, iar cea inițiala a fost ploaia, care a facut ca vegetația sa creasca in neștire, iar firmele de spații…