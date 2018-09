Primarul Robu: „Am rezolvat problema gazului la Colterm”

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu, a anuntat joi seara pe Facebook ca timisorenii nu vor ramane fara apa calda pentru ca s-a ajuns la o intelegere cu E.ON Gaz pivind reluarea furnizarii de gaz catre compania de termoficare a Timisoarei, Colterm, dupa ce in cursul zilei a fost oprita furnizarea…

- Dupa ce E.On a inchis robinetul a doua oara in acest an, pentru neplata la timp a facturilor de catre Colterm, primarul Nicolae Robu anunța ca s-a ințeles cu furnizorul de gaz. Asta, in ciuda a ceea se vede la televizor sau se poate citi „pe web”. The post Robu: Am rezolvat problema, timișorenii vor…

- ''AM REZOLVAT PROBLEMA GAZULUI LA COLTERM! TIMIȘORENII NU VOR AJUNGE FARA APA CALDA! Tocmai am incheiat o ințelegere cu conducerea EON GAZ ROMANIA privind reluarea furnizarii de gaz catre compania de termoficare a Timișoarei, COLTERM. Am explicat convingator ca situația financiara critica…

- Dupa ce s-a contrat cu șeful CJ Timiș, Calin Dobra, pe Facebook, ieri, pe tema locației in care va fi realizata Sala Polivalenta cu 16.000 de locuri, astazi, Nicolae Robu a ținut sa faca noi precizari. Astfel, primarul Timișoarei a susținut ca iși dorește ca acest subiect sa nu fie „politizat”. Asta…

- Nicolae Robu a explicat, aseara, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, de ce a semnat pentru campania “Fara penali in funcții publice”, in urma cu cateva zile. Asta dupa ce a atacat doua posturi naționale de televiziune, pe motiv ca ar fi prezentat “denaturat” subiectul. “Din respect pentru adevar,…

- Va reamintim ca, pe 5 august, va expira contractul de curațenie stradala incheiat cu Retim. Licitația, la care s-a inscris doar un singur ofertant – RER Vest, din Oradea, companie parte a RER Grup care deține și Retim – nu este inca gata. Deși mai marii Primariei Timișoara susțin ca noul…

- Nicolae Robu a postat, in aceasta dimineața, un mesaj pe pagina sa de Facebook, prin care, fara sa ofere prea multe informații suplimentare, anunța ca s-a rezolvat problema furnizarii de gaze naturale catre Colterm. “S-a rezolvat cu gazul pentru Colterm! Se repornește furnizarea dupa mai puțin de 24…

- Este pentru a doua oara in acest an cand E.ON oprește robinetul pentru Colterm. De data aceasta s-a intamplat din cauza unei datorii de aproape 7,5 milioane de lei, spun reprezentanții Colterm, care au trimis deja catre compania de gaz o solicitare de reeșalonare a datoriei. „Ne-a…