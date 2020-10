Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care vor sa-și schimbe furnizorul de telefonie, cu pastrarea numarului de telefon, vor putea face acest lucru in doar o zi, fața de trei zile, cat prevede acum legislația in domeniu potrivit unui proiect de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative in domeniul comunicațiilor…

- Cei doi au avut termen pana luni, la ora 12,00, sa decida daca se retrag de buna voie din CJ sau vor fi exclusi. "Vrem sa schimbam modul de a face politica. Toti cei din nucleul zero trebuie sa isi asume esecul alegerilor in Timisoara, asa cum au facut-o Nicolae Robu si Dan Diaconu. Problemele…

- Doi liberali și-au depus astazi, oficial, la PNL Timiș, renunțarea la mandatul de consilier județean. Este vorba despre Cosmin Ligius Buboi și Nicolae Bitea. Pana la ora 12, au avut termen pentru a proceda la fel alți doi aleși de pe lista PNL pentru CJT: Alin Popoviciu și Calin Roman. Deoarece aceștia…

- Aflarea rezultatelor scrutinului pentru desemnarea primarului Timisoarei i-a adus lui Nicolae Robu liniste. Aceiasi liniste pe care a simtit-o atunci cand se afla pe scaunul cu roti care il conducea spre operatia pe cord deschis, a dezvaluit fostul edil-sef, atat in fata colegilor de primarie si, ulterior,…

- Corneliu Cristian, primarul comunei Movilita, județul Vrancea, este in aceeași funcție din anul 2004, iar in prezent a candidat pentru un nou mandat din partea PNL Vrancea. Edilul a caștigat cu 480 de voturi, in timp ce contracandidatul sau din partea USR-PLUS a pierdut cu 479 voturi, potrivit agerpres,…

- Nicolae Robu este unul dintre edilii nonconformiști din Romania, insa in contextul pandemiei, orice abatere de la regulile stabilite național este aspru taxata. Edilul refuza sa introduca obligativtatea purtarii maștii de protecție in locurile aglomerate din Timișoara, iar motivul este unul greu de…

- Nicolae Robu, insotit de viceprimarul Dan Diaconu, candidatul la presedentia CJT, Alin Nica, si secretarul de stat, fosta sa mana dreapta, Catalin Iapa, a depus documentatia pentru a obtine un nou mandat de edil sef al Timisoarei. El a spus ca se bazeaza pe cetatenii orasului si pe modul in care le-a…