De ceva vreme, cunoscutul medic chirurg Adina Alberts este vazuta intrand și ieșind din Primaria Sectorului 3. Surse din interiorul administrației publice spun ca dr. Alberts ocupa funcția de consilier al lui Robert Negoița pe probleme medicale. Mai mult, aceasta are in supraveghere un amplu proiect in desfașurare pentru cetațenii Sectorului 3.

