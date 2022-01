Stiri pe aceeasi tema

- Edilul capitalei, Ion Ceban, a anunțat acum cateva minute ca virusul Covid a ajuns și in familia acestuia. „Ieri, testul meu a aratat negativ, dar stau și eu in izolare”, a declarat acesta.

- Petru Roman, primarul ales al Detei, va reveni pe postul caștigat, dupa ce fusese demis de Prefectura Timiș pentru ca a fost declarat ca fiind in conflict de interese, ca urmare a unei decizii a Agenției Naționale de Integritate. El și-a anunțat deja revenirea pe post, printr-o postare pe Facebook adresata…

- Primarul din Argeș, disparut in noaptea in care arhiva primariei a ars, are multe explicații de dat. Camerele de supraveghere l-au filmat in apropierea cladirii despre care pompierii spun ca ar fi fost incendiata intenționat.

- Bill de Blasio, primarul orasului New York, a anuntat luni, 6 decembrie, ca toti angajatii din sectorul privat vor fi vizati de obligativitatea de a se vaccina impotriva COVID 19 incepand din 27 decembrie.Edilul american a mers astfel si mai departe in aceasta directie decat a facut o deja presedintele…

- Primarul capitalei, Ion Ceban, a criticat dur decizia Ministerului Sanatații de a stopa activitatea Centrului Covid de la Moldexpo, anunțata de ministra Ala Nemerenco, in cadrul ședinței Parlamentului din 18 noiembrie. Edilul a calificat inchiderea instituției drept un „atac raider din partea asupra…

- Cea mai mare curiozitate a momentului este “de ce nu se vaccineaza romanii?”. Pe langa incapacitatea autoritaților de a construi o campanie de comunicare eficienta adresata publicului larg, pe problemele specifice ale acestora, Antena 3 a remarcat faptul ca mulți dintre cei care nu s-au vaccinat au…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, atrage atenția ca actuala criza politica ar putea avea efecte și in plan local. Edilul aduce in discuție formarea bugetului in administrațiile locale, buget care trebuie elaborat mai intai de Guvern. „Pai noi, administrațiile locale, nu ne putem…