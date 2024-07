Stiri pe aceeasi tema

- Tanara care si-a ucis prietena, la Mangalia, i-a pus trupul intr-un geamantan si l-a abandonat in parc a fost condamnata, joi, la 16 ani de inchisoare, iar decizia Curtii de Apel Constanta este definitiva. Tribunalul Constanta o condamnase inițial, in luna aprilie, la 15 ani si trei luni de inchisoare.

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al Inspectoratului de Poliție Județean Valcea au pus in aplicare, pe 21 iunie, un mandat european de arestare emis de autoritațile judiciare din Italia. Mandatul viza un barbat de cetațenie italiana, in varsta de 45 de ani. „Operațiunea a avut…

- La data de 17 iunie, polițiștii Serviciului de Ordine Publica - Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, alaturi de reprezentanți ai Garzii Forestiere Oradea, au continuat acțiunile pentru prevenirea și combaterea delictelor silvice.

- Curtea de Apel Cluj a amanat azi, din nou, pronunțarea in dosarul penal al primarului din Valea Ierii, Dorin Nap (PSD), care este acuzat de infracțiuni la regimul silvic, pe vremea cand era padurar (inainte de a fi ales primar in anul 2020). El a fost condamnat, in prima instanța, la Judecatoria Turda,…

- Lemn confiscat și amenzi de peste 24.000 de lei date de Poliția Alba. Au fost verificate transporturi de material lemnos Polițiștii din Alba au dat amenzi de peste 24.000 de lei și au congiscat lemn in valoare de aproape 60.000 de lei. Aceștia au derulat o acțiune de verificare a transporturilor de…

- Un angajat al unei banci din Cluj a spalat 800.000 de lei furați de la clienți, prin doua firme din Cluj.In cursul dimineții de miercuri polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Cluj – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice Cluj au pus executare 4 mandate de percheziție domiciliara,…

- In cursul dimineții de miercuri, 29 mai, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Cluj – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice Cluj, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj, pun in executare patru mandate de percheziție domiciliara, intr-un…

- Curtea de Apel Cluj a amanat azi pronunțarea in dosarul penal al primarului din Valea Ierii, Dorin Nap (PSD), care este acuzat de infracțiuni la regimul silvic, pe vremea cand era padurar (inainte de a fi ales primar in anul 2020). El a fost condamnat, in prima instanța, la Judecatoria Turda, la 2 ani…