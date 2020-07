Stiri pe aceeasi tema

- Jean Jipa a fost prezent miercuri la conferinta de presa a filialei Giurgiu, PRO Romania, alaturi de președintele filialei, Noruț Stanișteanu și de primarul municipiului Giurgiu, Nicolae Barbu. Primarul din Ogrezeni a declarat ca, alaturi de alți 28 de edili din județ, a participat marți intalnirea…

- Primarul municipiului Giurgiu, Nicolae Barbu, ales in 2016 din partea PSD, a participat, miercuri, pentru prima data la o conferinta de presa a PRO Romania si a declarat ca sustine acest partid si ca vrea sa isi depuna candidatura pentru un nou mandat din partea acestei formatiuni. "Usor-usor…

- Se pare ca acesta a ales sa participe, miercuri, pentru prima data la o conferinta de presa a PRO Romania, iar in urma conferinței aceasta a declarat ca sustine acest partid si ca vrea sa isi depuna candidatura pentru un nou mandat din partea acestei formatiuni. "Usor-usor social-democratia s-a departat…

- Ministrul a vorbit si despre problema infrastructurii de gaze naturale din judet si de la nivel national. El a subliniat ca, in acest moment, mai putin de jumatate din locuintele existente in judet sunt racordate la reteaua nationala de gaze. In context, Alexe a mai spus ca circa 20- dintre locuintele…

- Primarul PSD al municipiului Giurgiu, Nicolae Barbu a anunțat ca la viitoarele alegeri va candida din partea Pro Romania. „Cat timp PSD Giurgiu va fi controlat de Niculae Badalau și Marius Mina, eu nu ma regasesc”, a spus Barbu pentru G4Media.ro.

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, susține ca „sunt anumiți colegi de partid care nu ințeleg jocul pe care Iohannis și PNL” il fac asupra PSD, prin atacurile unor social-democrați la adresa acestuia. Ciolacu a adaugat ca este normal sa existe tensiuni in partid atunci cand se apropie…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat luni, in cadrul unei conferinte de presa online, ca in ultima perioada a observat "un consens antimaghiar" nejustificat pe scena politica din Romania, care ii aduce aminte de "isteria" anilor '90 si care, printre altele, va prejudicia…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca PSD a lucrat in Parlament ”mult si prost, toxic de-a dreptul”, scrie Agerpres. “Profitand de faptul ca atentia publica este concentrata, cum este si firesc, pe lupta pentru controlul epidemiei, PSD a lucrat in Parlament. A lucrat mult si prost, toxic de-a…