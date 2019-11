Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost filmat, intr-o localitate din județul Buzau, cand a intrat cu un cal intr-un magazin, s-a plimbat printre rafturi și apoi a ieșit, transmite MEDIAFAX.Imaginile cu barbatul care se plimba cu un cal in magazin au fost filmate cu telefonul mobil in localitatea Parscov, din județul…

- Academia Romana, prin presedintele acestui prestigios for – Acad. Ion Aurel Pop, a luat pozitie fata de gravele erori din Manualui de istorie Locala din Buzau – propagat de primarul Toma si gasca de lipitori si cere, RETRAGEREA LUI (raspuns oficial adresat NB)! De asemenea si ISJ Buzau a luat act de…

- Ieri, in ședința Consiliului Local Municipal, s-a consumat un nou episod din disputa politica iscata – culmea! – intre primarul Constantin Toma și un consilier al majoritații. Dihonia dintre edilul Toma și consilierul social-democrat Constantin Florescu a aparut in urma cu aproape un an, din cauza…

- S-a ajuns si aici! Oamenii lui Toma si Gica Toader, imping angajatii la gesture extreme. Potrivit declaratiei oficiale, Nicolae Morteci, angajat al SC Trans Bus SA Buzau declanseaza din acest moment (luni, 21.10.2019 – ora 08:00), greva foamei pe termen neliminat. Potrivit declaratiei celui in cauza,…

- Stadionul de atletism, situat la iesirea din Buzau spre Ploiesti, va fi modernizat, incepand chiar din acest an. Anuntul a fost facut de catre edilul Constantin Toma. In acest an, municipalitatea a scos din nou proiectul la licitatie si, de aceasta data, patru firme s-au aratat interesate de reabilitarea…

- Primaria diversifica paleta de strategii menite sa reduca numarul faptelor antisociale produse pe raza municipiului Buzau. Recent, edilul de la Palatul Comunal a dezvaluit un „secret de serviciu”. Potrivit primarului Constantin Toma, polițiștii locali au gasit o noua strategie de a-i arde la buzunar…

- Șase, vine „civilu’!” Primaria diversifica paleta de strategii menite sa reduca numarul faptelor antisociale produse pe raza municipiului Buzau. Recent, edilul de la Palatul Comunal a dezvaluit un „secret de serviciu”. Potrivit primarului Constantin Toma, polițiștii locali au gasit o noua strategie…

- Un muzeu dedicat Armatei Romane ar putea fi amenajat pe Calea Eroilor din municipiul Buzau, in cladirile unitatilor militare. Asta isi doreste edilul Constantin Toma, intentia sa fiind facuta publica, miercuri, la inaugurarea bustului maresalului Alexandru Averescu.