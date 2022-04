Primarul pro-rus din Mariupol: ”Rusia sau moartea!” In Mariupol, invadatorii ruși le ofera locuitorilor locali o alegere: fie deportarea in Rusia, fie moartea sub daramaturi, informeaza CNN . CNN a vorbit cu zece locuitori din Mariupol, cinci dintre ei au fost duși cu forța in Federația Rusa. Trei au reușit sa iasa din Rusia. Proclamat „noul primar” al orașului Mariupol de catre forțele pro-ruse din Mariupol, Konstantin Ivașcenko are un mesaj pentru locuitorii ramași: ”Rusia sau moartea”. Ei au descris pentru CNN modul in care invadatorii ruși coboara in adaposturile anti-aeriane și le ordona sa plece. Mulți oameni au stat in subsoluri reci de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

