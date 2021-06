Stiri pe aceeasi tema

- La data de 25 mai 2021, politistii Secției 5 Poliție Rurala au luat masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de un barbat, de 37 de ani, din comuna Mihalț, care este cercetat sub aspectul savarsirii infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și amenințare. In sarcina acestuia, s-a reținut faptul ca,…

- Un primar a fost reținut dupa ce a amenințat cu moartea polițiștii care controlau un magazin. Primarul localitații Comana, din județul Brașov, a fost reținut dupa ce i-a amentințat cu moartea pe cei doi polițiști veniți in control la magazinul din sat, administrat de soția sa. ADVERTISING Politiștii…

- Polițiștii din Alba Iulia l-au reținut pe un barbat din Zlatna care este cercetat pentru distrugere, instigare la distrugere și amenințare. Și-ar fi amenințat fosta soție, i-ar fi taiat cauciucurile mașinii și l-ar fi instigat pe un tanar din Zlatna sa faca același lucru. Polițiștii au facut doua percheziții.…

- UPDATE – Politistii ieseni, sub coordonarea procurorilor, efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal de furt calificat si conducerea unui vehicul fara permis de conducere. Un barbat a fost retinut pentru 24 de ore. Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Iasi, sub coordonarea…

- Politistii din Iasi, sub coordonarea procurorilor, au efectuat doua perchezitii in cadrul unui dosar penal de furt calificat si conducerea unui vehicul fara permis de conducere, in urma carora a fost retinut un barbat banuit ca ar fi furat 180.000 de lei dintr-o locuinta. ‘Politistii din cadrul Serviciului…

- Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Blaj au continuat cercetarile in vederea identificarii autorilor mai multor fapte de inșelaciune și tentativa de inșelaciune, savarșite prin metoda ”accidentul”, care au fost sesizate poliției la data de 18 noiembrie 2018. Astfel,…