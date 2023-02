Primarul penal din Otopeni circulă sub acoperirea BOR. Relațiile edilului cu Patriarhia De cand i-a fost revocata masura arestului preventiv, Constantin Silviu Gheorghe, primarul Otopeniului a fost vazut circuland cu diferite mașini, altele decat cele persoanale sau ale instituției, incercand probabil sa treaca mai discret prin comunitate. Una dintre ele este inmatriculata cu numarul B 900 BOR, acronim folosit de obicei pentru vehiculele din subordinea Bisericii Ortodoxe Romane, cu care edilul are stranse legaturi la cel mai inalt nivel. Constantin Silviu Gheorghe a facut parte din grupul celor 70 de mireni care au avut un cuvant de spus in alegerea noului Patriarh Daniel, in 2007.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

