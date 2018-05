Stiri pe aceeasi tema

- Primarul orasului Salonic, Yiannis Boutaris, in varsta de 75 de ani, a ajuns la spital, sambata, dupa ce a fost batut de un grup de nationalisti la un eveniment in memoria grecilor ucisi de turci in Primul Razboi Mondial, relateaza BBC, citat de news.ro.

- Dupa scenele șocante din Brașov, unde un om in virsta a fost batut cu salbaticie de doi tineri, un nou caz atrage toate privirile. Un batran din Galați, in varsta de 90 de ani, a fost batut, in plina strada, de un barbat si o femeie. Aceștia l-au și deposedat de mai multe bunuri si de bani.

- Meciul PAOK - AEK a fost intrerupt in minutul 90, dupa un scandal provocat de decizia arbitrilor de a anula golul marcat de Fernando Varela Desi arbitrul a revenit asupra deciziei mai bine de o ora mai tarziu, AEK a refuzat sa mai joace dupa ce patronul lui PAOK a intrat pe teren cu o arma Premierul…

- Un tanar de 19 ani din raionul Rascani isi va petrece urmatorii 24 de ani dupa gratii, fiind condamnat pentru omor. In aprilie 2017, barbatul fiind in vizita la victima, a consumat alcool impreuna cu doi amici.