Primarul orasului Negresti a angajat primul sef de promotie!

- Astazi, 18 iunie 2023, cerul s-a rupt in municipiului Iasi, dupa ce meteorologii ANM au emis o atentionare de cod galben de vremea rea. Cele mai afectate zone sunt Nicolina si bulevardul Nicolae Iorga…https://www.bzi.ro/cum-arata-iasul-dupa-o-ploaie-torentiala-mai-multe-strazi-sunt-inundate-foto-video-4740373…

- VREME REA… Conform prognozei de specialitate, in perioada 17 iunie ora 10:00 – 18 iunie, ora 10:00, este in vigoare o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferica in judele din Oltenia, din sudul Banatului, vestul Munteniei, Transilvania, Maramures și din Moldova. La Barlad a fost o ploaie torențiala,…

- ȘEFI DE PROMOȚIE… Dintre sutele de absolvenți ai liceelor barladene, doar opt se pot mandri cu statutul de șef de promoție. Ambiția, munca, perseverența și seriozitatea cu care au privit anii de liceu se reflecta in media generala și, implicit, in cunoștințele asimilate. Colegiul Codreanu se poate mandri…

- TRAGEDIE… O veste șocanta a luat astazi prin surprindere intreaga comunitate din zona Negrești și de fapt din aproape tot județul Vaslui: Anda Bichinet, directoarea Bibliotecii orașanești „Constantin Macarovici” din Negrești și soție a cunoscutului deputat Corneliu Bichinet, a fost gasita decedata,…

- SPORTUL MINTII… Juniorii de la Clubul Sportiv Orasenesc (CSO) Negresti continua sa obtina rezultate deosebite in competitiile de sah. Dupa succesul inregistrat la Turneul Gartek de la Husi, echipa a participat la o noua competitie. Este vorba despre Cupa Melchisedec 2023, desfasurata pe 13 mai in parcul…

- REZULTATE… Elevii care au reprezentat judetul la Olimpiada nationala de limbi clasice – greaca veche, latina, s-au intors acasa cu premii. Ioana-Veronica Panainte de la Scoala Gimnaziala „Mihai David” Negresti a obtinut Mentiune de Bronz din partea Societații de Studii Clasice. Colegul ei, Rares-Andrei…

- SEMIEȘEC… Primele puncte pierdute de CSO Negrești in play-off-ul Ligii 5. Echipa condusa de pe margine de Marius Barnoveanu, fost jucator in Liga 1, a remizat la Rebricea, scor 2-2 (2-2). Cele patru goluri au fost marcate de Dumbrava și Greif, pentru Rebricea, respectiv Trifan și Crețu, pentru CSO Negrești.…