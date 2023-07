Primarul orașului Constanța, Vergil Chițac, este urmarit penal pentru infracțiunea de abuz in serviciu, a anunțat joi DNA. Urmariți penal in același dosar mai sunt un director din cadrul primariei și președintele Clubului Sportiv Municipal Constanța, pentru complicitate la abuz in serviciu. Anchetatorii au stabilit ca „in cursul anului 2023, cu ocazia derularii unui eveniment […] The post Primarul orașului Constanța, Vergil Chițac, acuzat de abuz in serviciu. Anunțul DNA appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .