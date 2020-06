Stiri pe aceeasi tema

- Primarul orasului belgian Bruges, Dirk De fauw, care a fost grav ranit dupa ce a fost injunghiat, a declarat ca il cunoaste pe atacator si nu crede ca atacul a fost motivat politic, informeaza luni dpa. Primarul a suferit rani serioase dupa ce a fost injunghiat in gat sambata și a fost suspus unei intervenții…

- Primarul orasului belgian Bruges, Dirk De fauw, care a fost grav ranit dupa ce a fost injunghiat, a declarat ca il cunoaste pe atacator si nu crede ca atacul a fost motivat politic, informeaza luni dpa, potrivit Agerpres. Dirk De fauw a suferit rani serioase dupa ce a fost injunghiat in gat sambata…

- Primarul orașului Bruges din Belgia a fost injunghiat in gat, in plina strada. Dirk De Fauw, de profesie avocat, a fost transportat de urgența la spital pentru a fi operat. Purtatorul de cuvant al parchetului a precizat ca starea lui este stabila.

- Primarul orasului Bruges, Dirk De fauw, care este si avocat, a fost injunghiat sambata, in zona gatului, in timp ce se afla in biroul sau de avocatura, relateaza The Brussels Times, potrivit news.ro.Incidentul a avut loc la scurt timp dupa ora pranzului. Primarul in varsta de 62 de ani a fost…

- Scene incredibile s-au petrecut, astazi, in Belgia. Primarul orasului Bruges, Dirk de Fauw, a fost injunghiat in gat, informeaza lavoixdunord.fr. De Fauw, in varsta de 62 de ani si membru al partidului...

- Primarul orașului Bruges, injunghiat pe strada. Edilul orașului belgian a fost injunghiat in gat, sambata, pe strada, de un barbat care a fost repede arestat, dupa cum a declarat Parchetul pentru AFP. Dirk De fauw, in varsta de 62 de ani, de profesie avocat, a fost transportat la spital pentru a fi…

- Primarul orasului Bruges, Dirk De fauw, a fost injunghiat in zona gatului, sambata dimineata, chiar in centrul orasului, a declarat procurorul care se ocupa de caz, confirmand informatiile primite de la presa flamanda. Un suspect a fost repede arestat.

- Primarul din Bruges, Dirk De fauw, 62 de ani, a fost injunghiat in gat, in oraș, conform unui anunț facut de poliția belgiana, informeaza lalibre.be.Edilul a fost transportat la spital de șoferul sau. Medicii l-au supus pe Dirk De fauw unei intervenții chirurgicale, iar starea sa de sanatate este stabila.…