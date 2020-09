Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul la primaria Baia Sprie, Sebastian Alin Birda și-a prezentat echipa consilierilor locali PNL ! Alin Sebastian Birda a dovedit in mandatul actual de primar ca reprezinta un om tanar capabil, eficient care duce proiectele inițiate la bun sfarșit. Poveștile nu-l caracterizeeaza ci doar, faptele.…

- Cabana Mogosa, situata la poalele Muntilor Gutai, lacul din vecinatate si terenul adiacent au reintrat in circuitul turistic local si national dupa ce o perioada lunga de timp fostul proprietar al domeniului a restrictionat accesul turistilor si activitatile de relaxare, a declarat, pentru AGERPRES,…

- Un eveniment automobilistic desfasurat la nivelul saptamanii trecute la Baia Sprie este asumat de primarul liberal din oras desi nu a avut alta implicare decat semnarea avizelor – o formalitate de fapt. Organizatorii care au muncit pe branci au sesizat rapid eroarea si au pretins scuze de la Alin Sebastian…

- Primarul Sebastian Alin Barda a intrat oficial in cursa pentru un nou mandat. Pe parcursul celor 3 ani ,in calitate de primar al orașului Baia Sprie , a dovedit ca este omul potrivit la locul potrivit. “Dupa 3 ani de cand sunt primar al orașului Baia Sprie, mi-am depus astazi candidatura pentru funcția…

- Joi, la ora 17.30, in timp ce politistii din Baia Sprie supravegheau traficul rutier pe D.N. 18 din oras au efectuat semnalele regulamentare de oprire a unui autoturism care se deplasa spre Baia Mare. Conducatorul acestuia nu a oprit, continuandu-și deplasarea spre localitatea Satu Nou de Sus, motiv…

- Un copil in varsta de 9 ani a ajuns, duminica seara, in coma la Spitalul Judetean de Urgenta Bistrita, dupa ce a fost lovit de o masina in centrul localitatii Satu Nou, potrivit Agerpres.Citește și: SURSE Delapidarea de pe Otopeni s-a facut fața de compania Wizz Air de unii angajați ai companiei…