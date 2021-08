Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Nicușor Dan a declarat ca in ședința CGMB au fost desființate inca trei companii municipale, in acest fel eliminand „risipa din banii bucureștenilor”. Pe de alta parte, Nicușor Dan invita...

- Pandemia provocata de coronavirus a lovit cat se poate de serios mediul privat indiferent de domeniu. Insa exista și excepții in județul nostru, care ne demonstreaza ca se gasesc variante indiferent de provocari. Este suficient sa ne uitam in topul celor mai profitabile 6 companii, ca sa ne dam seama…

- Criza de carburanți in țara. Una dintre cele mai mari companii a pus limita la alimentare cu motorina, din lipsa de carburanți. Responsabilii au confirmat pentru UNIMEDIA ca pot fi cumparate nu mai mult de 10 litri pentru o mașina, 20 litri pentru microbuze, iar 50 litri pentru mașinile de mare tonaj.…

- Consilierii generali ai Capitalei se vor intruni in sedinta marti, de la ora 11,00, pe ordinea de zi figurand 53 de proiecte, printre care: dizolvarea a patru companii municipale, cresterea sumei destinate...

- Consiliul General al Capitalei (CGMB) urmeaza sa dezbata, in sedinta de marti, o serie de proiecte de hotarare care vizeaza dizolvarea si lichidarea a patru companii municipale si demararea procedurii de insolventa pentru Compania Municipala Medicala, potrivit Agerpres. Astfel, Municipiul Bucuresti,…

- Consiliul General al Capitalei (CGMB) urmeaza sa dezbata, in sedinta de marti, o serie de proiecte de hotarare care vizeaza dizolvarea si lichidarea a patru companii municipale si demararea procedurii de insolventa pentru Compania Municipala Medicala. Astfel, Municipiul Bucuresti, prin CGMB, in calitate…

- Funshop Retail Park Turda, mall-ul care este preconizat sa fie inaugurat in primul semestru al anului 2022, a intrat in procedurile administrative de autorizare. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ce scot, de fapt, la iveala primele șase luni de mandat ale primarului Clotilde Armand, dincolo de spusele și promisiune edilului USR PLUS? Deja se aflase ca insași Clotilde Armand a ales sa iasa public, in prima zi a acestei saptamani, cu bilanțul celor șase luni de mandat in fruntea sectorului 1,…