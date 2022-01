Primarul Nicușor Dan, amendat de Inspectoratul de Stat în Construcții cu 40.000 de lei. Ce anume i se impută edilului Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a primit doua amenzi in valoare totala de 40.000 de lei, din partea Inspectoratului de Stat in Construcții (ISC). Edilului i se imputa ca nu a semnat la termen peste o mie de certificate de urbanism și cateva sute de autorizații de construcții. Aceste nereguli au ieșit la iveala in urma unui control facut de inspectorii ISC pe 22 noiembrie 2021. Prin sondaj, inspectorii au cerut sa li se prezinte stadiul in care se afla mai multe autorizații de construire. „Am constat faptul ca autorizațiile de construire pentru solicitarile sus-menționate se aflau la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

