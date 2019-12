Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Nicolae Robu se sperie de vremea rea si vrea sa termine carpirea trotuarelor sparte din zona zero a Timisoarei. Initial a dat din nou vina pe firmele de cablu, care ar fi dus infrastructura de comunicatii in subteran, pentru ca ulterior sa recunoasca faptul ca, de fapt, si societatea SDM ar…

- Primarul Nicolae Robu vede peste tot „hateri” si spune ca strada pe care locuieste el nu a putut intra in reabilitare pentru ca s-ar fi incercat inducerea ideii ca nu e un bun gospodar, atata timp cat chiar acea strada nu e refacuta. Doar venirea la putere a liberalilor a salvat situatia! The post S-a…

- Mai multe strazi din zona centrala a Timisoarei raman joi dimineata fara apa calda. Problema apare ca urmare a necesitatii efectuarii unor reparatii la reteaua de alimentare. In vederea remedierii unei defecțiuni termice la rețeaua primara, cei de la Colterm sunt nevoiți sa intrerupem furnizarea apei…

- Nicolae Robu, primarul Timisoarei, spune ca toate trecerile de pietoni din oras sunt realizate in conformitate cu legislatia, inclusiv cea de la Pasajul Jiul, unde saptamana precedenta a avut loc un accident mortal. Dar, el spune ca siguranta este cea mai importanta si, la nevoie, se pot face si schimbari…

- Societatea de Transport Local Timisoara a anuntat redeschiderea traficului mijloacelor de transport in comun pe podul Dragalina. In acest fel, se confirma reluarea circulatiei pe acest pod vital pentru traversarea orasului. Primarul Nicolae Robu a descins, insotit de staff-ul sau tehnic, vineri, in…

- Pana sa aiba o supersala polivalenta de sport, Timisoara se chinuie fara rezultat sa inchida lucrarile la o sala de sport… normala. Universitatea Politehnica si Primaria Timisoara sunt partenere in proiectul salii construite la Baza 2, dar de cativa ani nu reusesc sa inchida lucrarile desi investitia…

- Primarul Nicolae Robu se poate declara mai mult decat fericit. Cel putin pentru moment problema Planului Urbanistic General al Timisoarei s-a rezolvat: a fost prelungit surprinzator de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice. Aflat de aproape doua luni cu activitatea de emitere a…

- Primarul Nicolae Robu nu stie care e situatia de moment in ceea ce priveste Planul Urbanistic General al Timisoarei. Oficial, acesta este suspendat din momentul in care Prefectura Timis a depus documentatia atacarii in Contencios Administrativ a hotararii de Consiliu Local emisa la finalul anului trecut,…