Primarul Nicolae Robu: Nu avem spații ale primăriei unde să facem „carantinarea". Răspunsul dat DSP Timiș Nicolae Robu declara ca primaria pe care o conduce nu deține spații in care sa se poata face „carantinarea" persoanelor cu privire la care exista suspiciuni cu infecție COVID-19. Declarația a fost facuta in contextul in care DSP Timiș a transmis Primariei Timișoara un document cu solicitarea de a identifica astfel de spații.

