- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a 9 (noua) inculpați, in legatura cu vanzarea frauduloasa și la preturi modice. a unui numar de 207 imobile, majoritatea…

- Procurorii l-au reținut, marți dimineața, pe patronul firmei care a efectuat deratizarile in doua blocuri de locuințe din Timișoara, anunța Europa Fm. Un bebelus de doar noua zile, un copil de trei ani si mama acestuia din urma, au decedat la spitale, dupa ce in blocul in care locuiau a fost…

- Primarul Nicolae Robu a avut o prima reactie dupa tragedia de la Timisoara, unde au murit doi copii si mama unuia dintre ei. Intr-o postare pe Facebook, Robu transmite condoleante familiilor, cere pedepsirea drastica a vinovatilor si ii „inteapa” pe cei „fara o minima constiinta”.