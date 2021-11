Stiri pe aceeasi tema

- CE SE INTAMPLA CU ȘCOLILE-cele doua saptamani de vacanța se vor recupera in ianuarie, cu prezența fizica, intre 3-14 The post CE SE INTAMPLA CU ȘCOLILE-cele doua saptamani de vacanța se vor recupera in ianuarie, cu prezența fizica, intre 3-14 pentru elevii de gimnaziu și liceu și intre 10-14 pentru…

- Cand se vor recupera orele din cele doua saptamani de vacanța. Sorin Cimpeanu: „Intai sa stim ca nimic nu ne impiedica sa revenim la scoala in 8 noiembrie” Cand se vor recupera orele din cele doua saptamani de vacanța. Sorin Cimpeanu: „Intai sa stim ca nimic nu ne impiedica sa revenim la scoala in 8…

- Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a spus pentru edupedu.ro ca structura anului școlar ar trebui sa fie adaptata dupa situația pandemiei de Covid-19. „Toate variantele sunt deschise în condițiile în care nu înțelegem sa…

- Consiliul Elevilor cere ca decizia privind inchiderea școlilor, in localitațile in care incidența cazurilor de Covid este de peste 6 la mie, sa fie luata de conducerea unitaților. „Nu transformați școlile...

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu a declarat miercuri, intr-o conferința de presa, ca testele anti-COVID in ziua a opta, pentru revenirea fizica in clase, se vor face și in școli. El a precizat ca a corectat adresa trimisa pe 4 octombrie de Ministerul Sanatații catre DSP-uri, in care se anunța ca…

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, a facut in urma cu puțin timp un anunț de interes pentru elevi, parinți și profesori. El a precizat ca școlile s-ar putea inchide de pe 15 octombrie, urmand ca ulterior elevii sa faca cursurile de acasa, la fel ca anul trecut.

- In fiecare an așteptam, superficiali și nerabdatori, perlele proaspeților absolvenți de liceu, fara a ne intreba totuși care este cauza care duce la rezultatele proaste din sistemul educațional romanesc. Profesorii care bombardeaza inca din clasele primare cu teorie și date ce sunt doar la un click…

- Elevii din 17 comune botosanene se pot lauda ca invata la standarde europene, in conditii mai bune decat la multe unitati de la oras. Scolile functioneaza in cladiri modernizate, cu circuite sanitare si toate utilitatile, si sunt dotate cu echipamente hi-tech. In plus, scolarii au transport pana la…