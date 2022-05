Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentele care urmau sa aiba loc astazi, 15 mai 2022, in parcul Alunelul, dar și alte locații din capitala se anuleaza, dupa ce o fetița de 2 ani, lovita de o creanga, a murit la spital. Anunțul a fost facut de primarul capitalei, Ion Ceban, care a oferit unele explicații. „Tragedia a indurerat pe…

- „Nu mai vin la Timisoara… Sunt mandru ca sunt tigan… urasc ca sunt tigan… Primarul si cu o fata Roxana nu m-au lasat sa vin”, se plange manelistul Jador, dupa ce i-a fost interzis spectacolul de la Filarmonica. Intr-o inregistrare video de pe pagina sa de Facebook, manelistul Jador il acuza pe Dominic…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a declarat ca pozitia Germaniei, tara sa natala, a fost una de ”mare naivitate” cand s-a bazat pe gazul din Rusia, el precizand ca a facut aceasta declaratie in calitate de expert in acest domeniu. Intrebat daca a gresit Germania ca a devenit dependenta…

- Primarul orașului Liov susține ca peste 200.000 de refugiați se afla in comunitatea pe care o conduce. Orașul din vestul Ucrainei are un milion de locuitori. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, anunta ca a solicitat demiterea Consiliului de Administratie al Societatii de Transport Public Timisoara (STPT) din cauza datoriilor pe care aceasta companie le acumuleaza de la an la an, dar care, cu toate acestea, a angajat, in

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat joi statul roman are obligația de a-și proteja cetațenii, de a-și proteja economia, in contextul in care prețul la combustibil a explodat miercuri seara. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- ”PNL si PSD Sector 1 au lasat astazi fara ajutor si fara hrana 800 de refugiati din Ucraina care sunt gazduiti de catre Primaria Sectorului 1. Consilierii social-democrati si liberali au parasit sala de consiliu atunci cand trebuiau sa voteze proiectul de buget pe anul 2022”, a scris, marti, pe Facebook,…

- Garda de Mediu Timis a dat Primariei municipiului Timisoara o amenda in valoare de 60.000 de lei, in urma numeroaselor sesizari privind mizeria din oras. Recent, primarul Dominic Fritz a anuntat ca va suplimenta cu 8 milioane de lei banii pe care municipalitatea ii plateste firmei care asigura curatenia…