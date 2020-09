Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, care a fost reales in functie pe lista UDMR, a declarat ca este magulit de scorul obtinut la alegerile locale de duminica, fiind votat de peste 76% dintre cei prezenti la urne. Acesta a mentionat, in cadrul unei conferinte de presa, ca alegerile locale au fost o „incalzire” pentru […] Articolul Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad: E magulitor sa castigi al patrulea mandat cu peste 76% apare prima data in Mesagerul de Covasna .