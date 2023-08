Primarul municipiului Sfântu Gheorghe Antal Árpád, despre OUG privind reducerea cheltuielilor bugetare: Este o intervenţie brutală în ceea ce priveşte autonomia locală „La nivel de principii am trei probleme: nu au fost consultate organizatiile reprezentative ale administratiei publice locale, este o interventie brutala in ceea ce priveste autonomia locala, si nu in ultimul rand faptul ca prin aceasta ordonanta se poate intelege ca Guvernul asteapta de la noi sa construim poduri si sa investim toti banii in betoane, in loc sa tinem un echilibru intre infrastructura si consolidarea comunitatii, adica investitia in oameni”, a explicat Antal Arpad, potrivit unui comunicat de presa al UDMR. Edilul trage astfel un semnal de alarma ca daca ordonanta de urgenta va… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De aceea, așa cum ne invața Sfinții Parinți, și eu va indemn la gandul rastignirii, gand care sa rodeasca in noi pacea sufletelor și bucuria inimii. Dupa cei doi ani de pandemie, dupa restricțiile pe care le-am suportat, am crezut ca efectul distanțarii sociale forțata ne va apropia. Culmea, ne-am indepartat…

- Dominic Fritz a rabufnit dupa decizia prefectului de a inchide un camin: 'Decizie birocratica de o cruzime rara'Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz (USR), a reactionat, luni, dupa ce prefectul judetului Timis, Mihai Ritivoiu (PSD), a dispus, in urma unui control, inchiderea unui centru…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz (USR), a reactionat, luni, dupa ce prefectul judetului Timis, Mihai Ritivoiu (PSD), a dispus, in urma unui control, inchiderea unui centru pentru persoane fara adapost sau cu probleme psihice. Edilul s-a aratat revoltat de decizia reprezentantului Guvernului…

- Olguta Vasilescu s-a dezlantuit verbal asupra criminalului de 17 de ani din Gradina Botanica in cadrul sedintei de consiliu care s-a finalizat in urma cu putin timp in urma. „Este un psihopat, un criminal in serie(…)A premeditat aceasta crima. Am vazut tot felul de speculatii ca se cunosteau, am vazut…

- Guvernul a lansat in dezbatere publica OUG prin care vor scadea prețurile la alimente. Este vorba despre 14 alimente de baza, iar comercianții vor fi obligați sa aiba un adaos comercial de maxim 20%. In prezent adaosul ajunge pana la 45%. De asemenea, tot in cei maxim 20% se vor include și alte taxe…

- Primarul municipiului Chișinau, Ion Ceban, a anunțat astazi, in cadrul unei ședințe a Primariei, ca nu va da curs declarației depuse pentru organizarea Marșului LGBT in Capitala, care urma sa aiba loc pe data de 18 iunie, noteaza Noi.md Edilul a subliniat ca transportul public va circula in regim normal…

- Robert Negoița a ramas fara permisul de conducere pentru 60 de zile și a fost amendat cu 870 de lei dupa ce a fost prins de polițiștii rutieri in timp ce circula pe contrasens, au precizat marți seara, 16 mai, surse din poliție pentru Libertatea.Edilul sectorului 3 din București a fost oprit in jurul…

- Primarul comunei Bechișești, Violeta Țaran, a anunțat ca proiectul privind reabilitarea și modernizarea Școlii primare din satul Corlata a fost aprobat la finanțare. Edilul a aratat unitatea de invațamint nu mai prezenta siguranța in exploatare precizand ca este cea mai veche din comuna datand din anul…