247 garaje deja desfiintate de la inceputul acestui an, iar in curs de desfiintare mai sunt inca 97 si vor mai urma si altele pentru a face loc lucrarilor de amenajare a noi locuri de parcare in cele mai aglomerate cartiere din municipiul Galati. ”Continuam lucrarile in cartiere, iar vechile garaje nu isi mai au locul. Cartierele Micro 19, 20 si 21 sunt prinse intr-un amplu proiect de modernizare ce presupune amenajarea locurilor de parcare, refacerea strazilor si trotuarelor. Si nu ne oprim aici!”, a declarat primarul municipiului Galati, Ionut Pucheanu.