Primarul municipiului Constanta, Vergil Chitac, ne-a fotografiat teava sparta din cauza careia nu avem apa calda si caldura Aseara, in jurul orei 21.00, primarul municipiului Constanta, a postat pe pagina sa de Facebook, o conducta ruginitaAseara, in jurul orei 21.00, primarul municipiului Constanta, a postat pe pagina sa de Facebook, o conducta ruginita, care arata ca si cand ar fi stat direct in pamant, fara vreo protectie anticoroziva, si ne explica: "Asa arata magistrala de transport a apei fierbinti de la CET la punctele termice.Ne chinuim s o schimbam cand crapa " Si de aici o intreaga dezbatere pe co ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

