Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Botosani, liberalul Catalin Flutur, si-a exprimat, duminica seara, satisfactia fata de rezultatul estimat al primului tur al alegerilor prezidentiale potrivit caruia Klaus Iohannis ar fi obtinut circa 39% din voturile alegatorilor. El a declarat, la sediul PNL din…

- Primarul municipiului Botosani, liberalul Catalin Flutur, a votat, duminica, in primul tur al alegerilor prezidentiale, pentru "normalitate", scrie Agerpres. Acesta a declarat, la iesirea de la urne ca votul sau a fost acordat persoanei pe care o considera "cea mai potrivita sa ocupe functia de presedinte…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD) si candidat la presedintie, Viorica Dancila, si-a manifestat, marti, convingerea ca va accede in turul al doilea al alegerilor prezidentiale, insa a adaugat ca este foarte important si procentul pe care il va avea in primul tur. Dancila a declarat,…

- "Despre crizele lui Iohannis. Am aflat cu surprindere ca, in mijlocul uriașului blocaj instituțional pe care l-a creat, președintele Iohannis se gandește sa mai plece intr-o vizita externa, in loc sa ramana in țara pentru a-și instala Guvernul. Este uluitoare nepasarea președintelui in funcție…

- El sustine ca fiecare structura politica din judet va avea un target pe care va trebui sa il indeplineasca la alegerile din 10 noiembrie, citeaza Agerpres. "Am convocat pentru sambata Comitetul de Coordonare Judetean, unde vom stabili pentru fiecare zona si pentru fiecare UAT (unitatile administrativ…

- Primarul PNL din Campia Turzii s-a intalnit cu cetațenii orașului, in campania de adunare de semnaturi pentru susținerea candidaturii la prezidențiale a lui Klaus Iohannis. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!