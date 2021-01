Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Aiud, Oana Badea, este in izolare. Fiul ei a fost confirmat cu COVID, a anunțat aceasta, pe rețeaua de socializare. ”Aștept cu rabdare acel maine in care pot ieși din izolare. Din pacate, nu-mi pot relua activitatea de maine, cum aș fi vrut. Fiul meu a fost diagnosticat cu Covid-19.…

- Emmanuel Macron, Presedintele Franței, a fost testat pozitiv la coronavirus, a anuntat joi Presedintia franceza, intr-un comunicat. „Președintele Republicii a fost diagnosticat pozitiv cu COVID-19 astazi. Diagnosticul a fost stabilit in urma unui teste RT PCR realizat la apariția primelor simptome.…

- Ziarul Unirea Traian Berbeceanu, fostul șef al BCCO Alba, depistat pozitiv cu COVID-19: Este in izolare la domiciliu Fostul șef al BCCO Alba, Traian Berbeceanu a fost confirmat pozitiv la infecția cu noul coronavirus. „Sunt in izolare la domiciliu de mai multe zile, sunt bine deși am fost testat pozitiv.…

- Comisarul european pentru concurenta, Margrethe Vestager, a anuntat astazi pe Twitter ca intra in izolare si va lucra de acasa, dupa ce un coleg a fost testat pozitiv pentru COVID-19, relateaza Reuters, preluat de Agerpres. „Am fost informata ca o persoana cu care am relatii de lucru a fost testata…

- Ziarul Unirea SURSE| Vicepreședintele Consiliului Județean Alba, Dumitru Fulea, confirmat POZITIV cu COVID-19 Dumitru Fulea, vicepreședintele Consiliului Județean Alba a fost testat pozitiv cu COVID-19. Potrivit unor surse ale ziarulunirea.ro, Dumitru Fulea nu a mai fost prezent la servici de joia trecuta.…

- Ziarul Unirea Lucian Bode, ministrul Transporturilor, confirmat pozitiv cu COVID-19. Se afla in izolare la domiciliu și nu prezinta simptome specifice Lucian Bode, ministrul Transporturilor, este al doilea membru al Guvernului care a fost testat pozitiv cu COVID-19. Ministrul a anunțat confirmarea acestuia…

- Ziarul Unirea SURSE: Primarul municipiului Sebeș, depistat pozitiv la testul pentru COVID-19 Primarul municipiului Sebeș, Dorin Nistor, a fost confirmat pozitiv la testul pentru noul coronavirus, potrivit surselor ziarulunirea.ro. Reamintim cititorilor ca la inceputul lunii octombrie a testarea individuala,…

- Au fost inregistrate doua noi decese, la nivelul județului Alba a unor pacienți cu COVID-19. Este vorba despre un barbat de 68 de ani, din Alba Iulia și un barbat de 53 de ani, din Tibru, ambii cu multiple afecțiuni. Deces 74: Barbat, 68 de ani, din Alba Iulia, confirmat in 26.09.2020, internat la PNF…