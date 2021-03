Stiri pe aceeasi tema

- Filiala ieseana a PNL cere USR PLUS sa spuna ”ferm” daca doreste sa participe la guvernarea locala, primarul Mihai Chirica avertizand ca nu va mai exista nicio negociere dupa 15 aprilie, cand consilierii locali incep dezbaterea bugetului local. Primarul Mihai Chirica, lider al filialei municipale PNL…

- Senatorul USR PLUS Cristi Berea sustine ca este greu de crezut ca se va face o alianta la Iasi intre PNL si USR PLUS, ci se va merge cel mult pe o "convietuire" care sa presupuna colaborarea pe proiecte. Cristi Berea a declarat, pentru News.ro, ca este falsa ideea ca USR PLUS nu vrea sa colaboreze…

- Negocierile dintre PNL și Alianța USR PLUS au eșuat, la Iași. Formațiunile politice nu s-au ințeles pentru formarea unei majoritați in Consiliul Local. Primarul Mihai Chirica ii acuza pe cei de la USR PLUS ca vor sa faca doar scandal și ca apariția acestei alianțe este „un accident politic”. De partea…

- Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia se intrunește, vineri, 26 februarie, intr-o ședința ordinara. Printre cele mai importante hotarari care vor fi dezbatute de consilieri se afla contractarea asistenței juridice in litigiile cu Asociația Intercomunitara de Dezvoltare Alba Iulia – Transport local,…

- Senatorul USR PLUS Marius Bodea sustine ca edilul liberal al Iasiului, Mihai Chirica, vrea sa colaboreze cu PSD in Consiliul Local pentru a-si vedea nestingherit de smecheriile imobiliare si ca intrarea primarului in PNL e doar o halta pentru a-si satisface propriile interese, anunța news.ro.…

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, ii cere public senatorului USR PLUS Marius Bodea sa isi depaseasca "frustrarile electorale" si sa revina la munca pentru care a fost trimis in Parlament: aceea de a reprezenta interesele tuturor iesenilor. "Infrant de doua ori la alegerile uninominale…

- Senatorul USR Marius Bodea sustine ca alianta la Iasi intre USR PLUS si PNL este posibila daca filiala liberala alege calea reformei interne si se delimiteaza de liderii organizatiei, Costel Alexe, urmarit penal de DNA, si de Mihai Chirica, intrat "peste noapte" in partid. Marius Bodea le…

