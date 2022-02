Primarul Mihai Chirica: „Important este că astăzi am primit o gură de oxigen care confirmă faptul că statul de drept în România trebuie respectat” Primarul Mihai Chirica a transmis un prim punct de vedere dupa ce instanța a decis revocarea controlului judiciar. „S-a hotarat ridicarea in totalitate a condițiilor cerute de procuror, respectiv in acest moment nu mai exista nicio interdicție in ceea ce privește controlul judiciar. Practic am intrat in deplinatatea tuturor atribuțiilor pe care le am in calitate de primar al municipiului Iași. Dar acest lucru este mai puțin important. Important este ca astazi am primit o gura de oxigen care confirma faptul ca statul de drept in Romania trebuie respectat, iar cei care nu-l respecta pot indrazni… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

