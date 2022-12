Stiri pe aceeasi tema

- Cladirea Ministerului Justitiei va fi iluminata in portocaliu, vineri, cu ocazia Zilei internationale de lupta impotriva violentei asupra femeilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Consilierul județean Romeo Tiberiade a fost reales, vineri, președinte al Partidei Romilor Pro Europa, sucursala Dolj. Evenimentul a avut loc la Craiova și a adunat o prezența numeroasa, in frunte cu conducerea centrala a Partidei Romilor. Craioveanul Romeo Tiberiade, cunoscut pentru faptul ca susține…

- In aceasta perioada a anului, tot mai multe persoane ajung sa se confrunte cu raceala sau gripa. De aceea, in randurile de mai jos, vei gasi cateva motive pentru care sa integrezi in alimentația ta un fruct care ține la distanța problemele de sanatate menționate mai sus.

- In fiecare an, la 14 noiembrie este marcata Ziua Mondiala a Diabetului Zaharat. Aceasta zi are loc la nivel internațional, la inițiativa Federației Internaționale de Diabet (IDF), cu sprijinul Organizației Mondiale a Sanatații si a fost propusa in 1991 ca raspuns la creșterea alarmanta a frecvenței…

- ", spunea Abraham Joshua Heschel, unul dintre cei importanți teologi și filozofi ai secolului trecut. Ura fața de aproape, fața de ceilalți semeni macina din temelii lumea zilelor noastre. Astazi, celebram Ziua internaționala de lupta impotriva rasismului și antisemitismului. Data nu a fost aleasa intamplator…

- ", spunea Abraham Joshua Heschel, unul dintre cei importanți teologi și filozofi ai secolului trecut. Ura fața de aproape, fața de ceilalți semeni macina din temelii lumea zilelor noastre. Astazi, celebram Ziua internaționala de lupta impotriva rasismului și antisemitismului. Data nu a fost aleasa intamplator…

- Fondul mondial de lupta impotriva SIDA, tuberculozei si malariei a anuntat miercuri ca a colectat 14,2 miliarde de dolari, o suma record, dar mai putin decat suma de 18 miliarde pe care a fixat-o in cadrul obiectivului sau de a pune capat acestor boli mortale pana in 2030, informeaza AFP, potrivit…

- Cabinetul de miniștri a aprobat, astazi, proiectul pentru aderarea Republicii Moldova la Tratatul Sistemului european de informații privind vehiculele și permisele de conducere (EUCARIS), semnat la 29 iunie 2000, și la Protocolul de modificare a Tratatului cu privire la EUCARIS, semnat la 8 iunie 2017.…