Stiri pe aceeasi tema

- Noul Plan Urbanistic General (PUG) ramane in atentia Comisiei zonale pentru monumente istorice cel putin pana la inceputul lunii octombrie. Comisia a facut ieri un set intreg de recomandari catre Primarie, in cadrul unei sedinte la care au participat si doi sefi din Palatul Roznovanu: primarul Mihai…

- Președintele PSD Iași, Maricel Popa, a anunțat, luni, ca organizația județeana a stabilit, in unanimitate, susținerea actualei conduceri centrale a partidului și continuarea guvernarii, acesta explicand ca „primarii din județ vor liniște”.„In cadrul Biroului Permanent Județean, intrunit astazi,…

- Primarul Mihai Chirica a inspectat astazi, 30 august, șantierul organizat in zona Podu Roș in cadrul proiectului finanțat cu fonduri nerambursabile de modernizare a rețelei de termoficare. In zona au inceput marți, 28 august, lucrarile pe tronsonul aferent Magistralei 1 cuprins intre Caminul Termic…

- Primarul Mihai Chirica a semnat astazi, 14 august, contractul de servicii de proiectare și consultanța aferente proiectului cu finanțare europeana „Reabilitare și modernizare zona de agrement C. A. Rosetti”. La licitația organizata de Primarie s-a inscris un singur ofertant,anume asocierea SC Pro Toby…

- Șeful de post din Andrieșeni, județul Iași, a fost chemat de o femeie care tocmai se certase cu soțul ei, cel din urma facand o criza de gelozie. (Super oferte la accesorii gaming) La fata locului, polițistul a fost informat de femeie ca barbatul a plecat spre gradina din spatele casei. Polițistul Andrei…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Iasi, Maricel Popa, lider al PSD Iasi, a declarat ca la inceputul lunii decembrie va avea loc Balul Centenarului si ca la eveniment va fi invitat "tot Guvernul", moment in care Varujan Vosganian (ALDE) a intervenit, spunand ca va fi invitat "Guvernul de atunci".Citește…

- Primarul Mihai Chirica, despre revocarea șefei DNA. Edilul Iașiului susține ca decizia președintelui Klaus Iohannis de a o revoca din funcție pe Laura Codruța Kovesi este „o decizie surprinzatoare ca mod de prezentare”, dar „nu surprinzatoare ca si legalitatea deciziei in sine”. Administrația Prezidențiala…

- Politicianul Gelu Veste este convins de faptul ca daca n-o demite pe Kovesi pana vineri, Iohannis va fi suspendat din funcția de președinte saptamana viitoare. Din reactiile publice ale lui Iohannis arata ca este decis sa nu o revoce, asta insemnand ca cel mai tarziu pana pe 06 Iulie 2018 Iohannis va…