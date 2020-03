Stiri pe aceeasi tema

- Peste 500 de decese cauzate de coronavirus au fost inregistrate in Europa, cu 97 de noi decese in 24 de ore in Italia, potrivit unui numar AFP. Italia, tara europeana cea mai afectata de noul coronavirus, a inregistrat in 24 de ore 97 de decese, ceea ce a adus la 463 numarul total de decese de la…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a avut discuții in aceasta dimineața la Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administrației cu privire la pregatirea montajului financiar pentru autobuzele licitate și modalitatea de recuperare a TVA -lui. Ion Lungu a precizat ca in condițiile in care firma caștigatoare…

- Huawei va construi prima sa fabrica europeana in Franta, a declarat joi presedintele grupului chinez, Liang Hua, in timp ce gigantul industriei telecomunicatiilor vrea sa tempereze ingrijorarile provocate de acuzatiile Statelor Unite potrivit carora Beijingul i-ar putea folosi echipamentele pentru…

- Guvernul lituanian a anuntat ca o femeie a fost izolata in spitalul din orasul Siauliai, luni, la intoarcerea in tara din Italia. De atunci este sub observatie si prezinta doar simptome usoare, fara temperatura crescuta in acest moment. Femeia, in varsta de 39 de ani, a participat la o conferinta cu…

- Raed Arafat a declarat, despre situatia din Italia unde sunt mai multe cazuri de coronavirus, ca romanii nu trebuie sa intre in panica, „sa se urce in avion”, insa trebuie sa stie ca, daca vor veni in tara, vor intra automat in carantina timp de 14 zile. „Ceea ce este important este ascultarea recomandarilor…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a discutat astazi, la București, cu ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, despre proiectul privind reabilitarea rețelelor termice. El spera ca pina la sfirșitul anului sa fie semnat contractul de finanțare. Primarul a afirmat ca municipalitatea urmeaza sa completeze…

- Aglomeratia care se formeaza in anumite perioade la ghiseele Primariei Suceava, pentru plata taxelor si impozitelor, se va diminua semnificativ odata cu deschiderea de noi ghisee, in doua mari cartiere ale municipiului resedinta de judet.Primarul Sucevei, Ion Lungu, a spus ca se simte stanjenit ...

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat ca luni, 20 ianuarie, va demara proiectul de amenajare a zonei de agrement de pe malul riului Suceava. El a amintit ca investiția va fi realizata de asocierea formata din firmele locale „General Construct” și „Art Peisaj”. Termenul de execuție este de 22 de luni.…