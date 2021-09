Stiri pe aceeasi tema

- Actiunea a inceput in data de 16.08.2021 si este in curs de desfasurare.Avand in vedere apropierea deschiderii anului scolar 2021 2022, DSPJ Tulcea desfasoara activitati de evaluare a conditiilor de igiena din unitatile de invatamant.Actiunea a inceput in data de 16.08.2021 si este in curs de desfasurare.Obiectivul…

- Maine incepe ediția a XIV- a Conferinței Anuale Fischer International. Este un eveniment emblematic pentru educație, care se adreseaza atat profesorilor de limba engleza, cat și profesorilor de alte...

- Președintele Parlamentului, Igor Grosu, pleaca intr-o vizita oficiala la București, la invitația Președintelui Camerei Deputaților Parlamentului Romaniei, Ludovic Orban. Acesta va participa la ceremonia de deschidere a lucrarilor Celei de-a doua sesiuni a Camerei Deputaților a Parlamentului Romaniei,…

- Primarul de Suceava, Ion Lungu, a facut apel, miercuri, „cu tot respectul", la cadrele medicale și la cadrele didactice, sa se vaccineze impotriva Covid-19. Primarul a declarat, in conferința de presa, ca a remarcat procentul redus de vaccinare in randul cadrelor medicale și considera ...

- Municipalitatea suceveana vrea sa obțina un credit de 30 de milioane de lei, de la Trezoreria statului, in condiții avantajoase, pentru a finanța 15 obiective de investiții, a anunțat primarul Ion Lungu.Din banii respectivi cele mai mari sume, cate 8 milioane de lei, sunt necesare pentru finanțarea…

- Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj in parteneriat cu Primaria Municipiului Targu Jiu organizeaza de joi, 12 august, ediția din acest an a Targului Meșterilor Populari din Romania. Daca anul trecut creațiile meșterilor din Curtea de Argeș, Dolj, Valcea și Gorj…

- UPDATE – Directia de Sanatate Publica (DSP) Suceava a anuntat, joi, ca se va suspenda, din data de 1 august, activitatea la trei centre de vaccinare impotriva COVID-19 din judet, dupa ce cu o zi in urma primarul Sucevei, Ion Lungu, declara ca se inchid temporar alte trei din municipiu. Pe langa centrele…

- Rata redusa de vaccinare impotriva Covid-19 inregistrata in municipiul Suceava a determinat administrația locala, cu acordul Direcției de Sanatate Publica, sa decida suspendarea activitații a trei centre de vaccinare in luna august. Primarul de Suceava, Ion Lungu, a anunțat, miercuri, in conferința…