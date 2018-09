Primarul Londrei vrea un nou referendum pe tema Brexit-ului

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Londrei, Sadiq Khan, cere organizarea unui nou referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana, adaugand ca demersul sau este sustinut de miscarea „People’s Vote“.

- Fostul premier britanic Sir John Major a declarat ca un al doilea referendum legat de ieșirea Marii Britanii din UE este “justificat moral”, in condițiile in care sondajele arata ca cei care vor ramanerea țarii in blocul comunitar este mai mare decat al celor care sunt de acord cu un Brexit…

- Campania „People’s Vote”, dusa de cateva grupuri pro-UE, are ca scop asigurarea existentei unui scrutin final „ca sa ne putem hotari daca o decizie care ne va afecta vietile timp de mai multe generatii va face tara mai buna sau mai rea”. Un sondaj realizat saptamana aceasta a relevat ca 48%…