Primarul Londrei, Sadiq Khan, cere organizarea unui nou referendum pentru Brexit

- Primarul Londrei, Sadiq Khan, a indemnat la organizarea unui al doilea referendum asupra Brexitului, atentionand ca Marea Britanie este in pericol de a se separa de Uniunea Europeana (UE) fara sa ajunga la un acord cu aceasta, informeaza duminica dpa. Intr-un articol publicat sambata seara…

- Potrivit sondajului YouGov, comandat de grupul de campanie pro-referendum "People's Vote", de doua ori mai multi respondenti au sustinut ca populatia, mai degraba decat parlamentul, ar trebui sa ia o decizie in legatura cu ramanerea sau nu a tarii in Uniunea Europeana in lipsa unui acord.Cu…

- Jumatate dintre britanici sustin organizarea unui referendum pentru a alege intre iesirea tarii din Uniunea Europeana cu un acord pe care Londra l-ar putea incheia cu Bruxelles-ul, retragerea din UE fara nici un acord sau ramanerea regatului in blocul comunitar, a relatat luni Sky News, referindu-se…

- Guvernul este pregatit sa gestioneze oricare dintre posibilele scenarii de evolutie a negocierilor in procesul Brexit, a afirmat ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, miercuri, la dezbaterea la nivel de experti „Brexit, incotro? Perspectivele retragerii Marii Britanii din Uniunea…

- Politicieni britanici, dintre care multi din partidele de opozitie, spera sa atraga sambata, la Londra, zeci de mii de sustinatori ai organizarii unui al doilea referendum privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, la exact doi ani dupa prima consultare populara pe acest subiect, transmite…

- Aproape jumatate dintre cetațenii britanici vor organizarea unui nou referendum pe tema apartenenței țarii la Uniunea Europeana, arata un sondaj comandat de postul ITV. Potrivit sondajului, 48% dintre cetațenii Marii Britanii vor un nou referendum pe tema apartenenței la Uniunea Europeana, in timp ce…