- Primarul Londrei, Sadiq Khan, a indemnat la organizarea unui al doilea referendum asupra Brexitului, atentionand ca Marea Britanie este in pericol de a se separa de Uniunea Europeana (UE) fara sa ajunga la un acord cu aceasta, informeaza duminica dpa.

- Marea Britanie trebuie sa puna presiune pe membrii Uniunii Europene pentru a incerca sa obtina un acord privind Brexitul, discutiile in acest sens intrand „intr-o faza cruciala”, conform prim-ministrului britanic Theresa May, scrie Reuters. Purtatorul de cuvant al lui May a declarat reporterilor ca,…

- Imigrantii din Uniunea Europeana care traiesc in Marea Britanie vor primi dreptul de a ramane in aceasta tara in cazul in care nu se va ajunge la un acord asupra Brexitului, scrie „The Daily Telegraph“.

- Sansele ca Marea Britanie sa nu reuseasca sa incheie un acord de iesire din blocul comunitar cu Uniunea Europeana pana la finalul lui martie anul viitor sunt acum de 50-50, a declarat ministrul de externe din Letonia, Edgars Rinkevics, in cadrul unui interviu pentru BBC, relateaza Reuters. …

- Fostul premier britanic Sir John Major a declarat ca un al doilea referendum legat de ieșirea Marii Britanii din UE este “justificat moral”, in condițiile in care sondajele arata ca cei care vor ramanerea țarii in blocul comunitar este mai mare decat al celor care sunt de acord cu un Brexit…

- Boris Johnson i-a reprosat premierului conservator faptul ca a deviat catre un ”Brexit doar cu numele” si i-a cerut sa ”schimbe tactica”, intr-o scurta declaratie vizand sa-i submineze - inca o data - autoritatea, in timp ce May negociaza iesirea tarii din Uniunea Europeana (UE), prevazuta pe 29…

- Boris Johnson, care a demisionat din guvern pentru ca nu a impartasit abordarea premierului Theresa May privind Brexitul, le-a cerut britanicilor sa 'creada din nou' in ei insisi. 'Elitele din lumea intreaga elogiaza aceasta tara (Marea Britanie n.red) fata de toti cei care vor sa vina aici', scrie…