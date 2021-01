Primarul Londrei a declarat stare de "incident major"

Stiri pe aceeasi tema

- Londra a fost plasata vineri in situatie de ”incident major”, din cauza cresterii mari a internarilor , spitalele riscand sa fie depasite de epidemia de COVID-19 in cazul in care nu se respecta izolarea, a anuntat primarul Londrei Sadiq Khan, relateaza Reuters.

- Circulația autovehiculelor pe Șoseaua Panduri a fost restricționat din cauza surparii unei parți din carosabil. Este afectata zona cuprinsa intre str. Dr. Dumitru Bagdasar și Bd. Geniului. "Incepand ...

- Incident șocant, luni seara, in București, o angajata a PSD a intrat in sediul de pe Kiseleff a distrus mai multe bunuri din cladire și s-a automutilat, au declarat surse judiciare pentru ziarul Libertatea. Femeia in varsta de 32 de ani este angajata in Departamentul de Monitorizare al PSD.„A avut o…

- Incident mai neobișnuit, cum rar poate avea loc. Acum citeva minute, in sectorul Ciocana, o masina fara sofer la volan, a lovit un pieton care se deplasa pe trotuar! Potrivit unui martor, unui automobil lasat intr-o parcare din preajma i-ar fi cedat frina de mina, ori aceasta nu a fost deloc inclusa,…

- Restrictii mai stricte pentru diminuarea raspandirii COVID-19 vor fi aplicate la Londra incepand de sambata, a anuntat joi primarul capitalei britanice, Sadiq Khan, potrivit agentiei DPA. Conform noilor restrictii, locuitorii Londrei nu se vor mai putea intalni in spatii inchise cu persoane din alte…