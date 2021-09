Primarul Liviu Năstase, noi vești bune pentru locuitorii din Căteasca Primarul Liviu Nastase are noi vești bune pentru locuitorii din comuna Cateasca. Una dintre acestea este faptul ca in punctul La Gruiu din localitate s-a asfaltat strada Velceștilor. „Asfaltarea continua in satul Cireșu pe inca doua strazi! Se lucreaza la infrastructura și, in curand, se va realiza și asfaltarea pe strada Roșenilor și pe strada […] Articolul Primarul Liviu Nastase, noi vești bune pentru locuitorii din Cateasca apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

