Andrei Volosevici, primarul liberal al Ploieștiului, a venit luni la ședința Consiliului Local purtand un tricou pe care era afișat mesajul “Dumitrescule, da drumul la apa calda!!”, mesaj adresat colegului de partid, șeful CJ Prahova Iulian Dumitrescu, scrie Ziarul Incomod . Gestul a creat agitație in sala, mai ales dupa ce edilul le-a spus consilierilor locali ca are astfel de tricouri pe mai multe culori și daca doresc le poate da și consilierilor locali. Consilierul local Gheorghe Sarbu (PNL) s-a enervat și i-a reproșat primarului ca orașul nu are apa calda pentru ca municipalitatea nu a platit…