Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, le spune cetatenilor sa nu mai ceara municipalitatii sa ceara manusi, masti sau dezinfectanti, aceasta fiind o practica de pe vremea comunistilor. El spune ca nu e populist, cu riscul pierderii alegerilor. Emiterea hotararii referitoare la impunerea purtarii mastii de protectie si a manusilor au provocat un adevarat tsunami de comentarii ...